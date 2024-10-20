Hak ettikleri cezayı alana kadar takipçisi olacağız

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Çete içinde yer alan doktor, hemşire ve diğer çete üyelerinin mal varlıklarına el konulması ve diplomalarının iptal edilmesi için sosyal medyadan çağrılar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu vicdansızların bebeklerimizin hayatını hiçe sayarak haksız kazanç elde etmelerine izin vermeyeceğiz. Hak ettikleri cezayı almaları için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Bu arada soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi 'nin önceki dönem Sağlık İşleri Müdürü olan Renas Kılıç da gözaltınaTürkiye'nin konuştuğu Yenidoğan çetesiyle ilgili inceleme CİMER'e yapılan bir ihbarla başladı. İşto o ihbardan alıntılar: Eski PKK hükümlüsü olan yenidoğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK'yı dolandırmakta. Bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar 1. basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3. basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca TL para kazandı. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yok.Yenidoğan çetesi üyelerinden hemşire Mehtap Sayar ile örgüt üyesi Hasan Basri Gök'ün telefon konuşması ortaya çıktı. Gök, hemşireye bebeği öldürme talimatı verirken Sayar'ın, "Yav a... öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" diyerek bebek ölümlerini adeta itiraf ettiği belirlendi.112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edip bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebebiyet veren ve haksız kazanç elde eden çeteye yönelik soruşturma kapsamında 10 hastane kapatıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi ile İstanbul'da bulunan Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edildi. Kapısına kilit vurulan bu hastanelerdeki hastaların da nakline başlandı.İddianamede, şüphelilerden hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun skandal konuşmaları da yer aldı. Yurtoğlu'nun sahibi olduğu hastanede Kaya isimli bir bebeğin öldüğü gece kolluk kuvvetlerinin hastaneye savcının geleceğini söylemesi üzerine, "Büyükçekmece savcısının benim hastanemde ne işi var? Bebek 500 gramdı. Zaten ölecekti" dediği ve dosyadaki diğer şüpheli Ali Dirik'le birlikte o geceki kamera kayıtlarını sildirdiği öğrenildi.Yenidoğan çetesi iddianamesinde yer alan tape kayıtlarında örgüt lideri Fırat Sarı'yla, hastanede büro işçisi olarak çalışan Gözde Kul Yadigar'ın konuşması yer alıyor. Konuşmada Fırat Sarı, bir bebeğin albümin (protein) seviyesinin 2.9 civarlarında çıkması üzerine Gözde Kul Yadigar'dan SGK'nın ödeme yapması için seviyenin 2.5 altında gösterilmesi konusunda laboratuvardan talepte bulunmasını istiyor.O albumi SGK ödemez, düşürmemiz mümkün değil mi laboratuvarda.Ona bir sorayım laboratuvarda.Normalde albumin düşük gösterip şey yapıyoduk ya.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün özel komisyonu da 30 klasör ve 2 kolilik denetim raporu hazırladı.197 suça konu eylemin oluştuğu saptandı.