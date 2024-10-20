Türbülans Çiğdem için zorla getirme kararı çıkarıldı

Uçaklardaki türbülansı önleyen bir çip projesiyle önce akrabalarını, ardından da çevresindekileri yatırım vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiğdem İlgün hakkında, öğretmen arkadaşını 110 bin lira dolandırdığı iddiasıyla mahkemeye zorla getirilme kararı verildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Çiğdem İlgün kendisi ile aynı okulda öğretmenlik yapan Sema T.'ye bir çip ürettiğini ve yatırımcı aradığını söyledi. Arkadaşına güvenip inanan Sema T., 110 bin lirayı havale etti. Ancak vaat edilen yatırım geliri gelmeyince Sema T., şikâyetçi oldu. Projeye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri dosyaya sunacağını söyleyen Çiğdem İlgün dosyaya hiçbir belge ve bilgi sunmadı. Hakkında 5 yıl istenen ve mahkemelere de gelmeyen İlgün'ün zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verildi.