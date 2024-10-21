Erzurum Valisi Çiftçi’den çirkin yorumlara suç duyurusu!

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadın çiftçiler yöresel kıyafetleri olan 'ehram' ile bir araya geldi. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger'in de katıldığı etkinlikten kareler, Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, ehram giymiş kadınları hedef alan ve kıyafetleri üzerinden çirkin yorumlar yaptı.

HAKARET EDENLER HESAP VERECEK!

Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden yayılan bu çirkin yorumlara sessiz kalmadı. Milletin değerlerine hakaret edenlerin hukuki karşılığını göreceğini vurgulayan Vali Çiftçi, "Haddini aşan, edep sınırlarına riayet etmeyen, eleştirinin ötesine geçen ve galiz ifadeler kullanan kişilerin tespitini yaptırıyorum, haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Şu anda emniyet müdürlüğümüz ile basın birimimiz çalışıyorlar. Milletimizin kıyafetine, giyim tarzına ileri geri laf edenlerin yaptıkları yanlarına kar kalmayacak" dedi.