Ölmüş bebeğin cenazesini vermediler

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi ile ilgili yeni detaylar tüyler ürpertiyor. Çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın meslektaşı Hüseyin Günerhan ile telefon konuşması da iddianamede yerini aldı. Taşçı, Günerhan'a, "Hiçbir şey kullanmıyorum kanka. Bütün çocuklarda direkt supraksa geçiyorum, büyütüyorum, taburcu ediyorum. Normal burada gerektiği gibi taburcu olsa hasta sayısı 5'i geçmez. Sarılıkları 20-25 gün yatırıyorum. Gerçekten çok yani. Fırat hoca var ya her şeyin kaynağı" dedi.Bir doktorun hasta yakınlarından aldığı parayı cebine indirdiğini de anlatan Taşçı, "Cebine indirdi bizim üstümüze yıktı. Zar zor kendimi sıyırdım. Aile parayı Hasan'a verdiğini söyledi. Bayağı büyük olay oldu. Hastaneye ödedikleri parayı direkt alıyorlar, komisyon yok. 35 bin lirayı hoca aldı. Çocuk kaç gün bedavaya yattı. Çocuk öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' dedim, yalvardım. Zar zor çocuğun cenazesini verdirdim" ifadelerini kullandı.Şüpheli hemşirelerden Hasan Basri Gök'ün Serdar Ova adlı bebeğin ölümüyle ilgili iddianameye giren ifadesi dikkat çekti. Şüpheli hemşire; "Fırat Sarı, Serdar Ova isimli bebeğin sevkini Yeni Hayat Tıp Merkezi'nden ikili ilişkileri ile Birinci International Hastanesi'ne sağladı. Serdar, Ova bebek Birinci Hastanesi'ne solunum sıkıntısı ile geldi ve yatış yapıldı. Yatış yapmadan önce Fırat Sarı bebeğin ailesi ile görüştü. Bebeğin Birinci International Hastanesi'ne yatışının yapılabilmesi için ailesinden günlüğü 5 bin lira para istedi. Fakat hastaneye ödeyeceği para günlük 2 bin 500 liraydı. Fırat Sarı kendi cebinden bebeğin yatış ücreti olarak verdiği günlük 2 bin 500 lira parayı bana vezneden ödettirdi. Birinci International Hastanesi'ne bebeğin yatışı yapıldı. Daha sonra Fırat Sarı bebeğin ailesinden bu parayı yatış yaptıkları gün kadar elden aldı. Sanıyorum ailesinden toplamda 38 bin lira para aldı. Hastaneye 25 bin lira ödeme yaptı" dedi.Bebeğin hastanede yatışının 2. ya da 3. gününde kalbinde anomaliye rastlanıldığından belirten Gök, "Bebeğin acil bir şekilde ameliyat edilmesi gerekiyordu. Fakat Birinci International Hastanesi'nde bu ameliyatı yapacak bir imkân ve bir doktor yoktu. Acilen bu bebeğin 112 ile irtibat kurularak ameliyatının yapılabileceği uygun bir hastaneye sevk edilmesi gerekiyordu fakat bebeğin sevki sağlanamadı. Bu şekilde bahse konu bebek hatırladığım kadarıyla Birinci International Hastanesinde 1.5 ay kadar yaşadı.İddianamede adı geçen bir diğer hastane Esenler Güney Hastanesi'nde hasta kabul edilmiyor. Hizmet vermeyen hastanenin tabelaları görevliler tarafından tek tek kaldırıldı. Polis ekipleri hastane önüne şerit çekerek, yolu araç geçişine kapattı. "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Ruhsatın iptal edilmesi üzerine hastalar taburcu edilirken, hastaneye "kapalıdır" yazısı asıldı.