SGK’ya fatura ettikleri ilaçları hem kullandılar hem de sattılar

Soruşturma kapsamında şüpheli hemşire Hakan Doğukan Taşçı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Kendisini usulsüz işlerin içine sokan kişinin Fırat Sarı olduğunu öne süren Taşçı, "Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yerine beni bırakıyordu. Ben de çocukların sağlığı için elimden geleni yapıyordum. İşler iyice çığırından çıktıktan sonra, çocukların sağlığı tehlikeye girdikten sonra bu kişiyle sürekli tartıştım. Yaklaşık 4 aydır da kendisi ile görüşmüyorum. Kendisi ile kavga ederek ayrıldım" savunmasını yaptı.Şüpheliler arasında yer alan Hasan Basri Gök adlı hemşire ise ifadesinde; Hüseyin Günerhan ve Hakan Doğukan Taşçı adlı hemşirelerin 2022-2023'te uyuşturucu olarak kullanılan psikiyatrik ilaçlara usulsüz şekilde erişip sattıklarını ve bu yolla 1 milyon lira kazandıklarını söyledi. Gök, meslektaşı Taşçı'nın ayrıca uyuşturucu madde etkisi yaratan ve kırmızı reçete ile satılan bir ilacı kullandığını öne sürdü.İfadesinde, yoğun bakım ünitelerinde prematüre veya akciğer yetmezliği olan bebeklerin tedavilerinde kullanılan "Curosurf" isimli ilacın doktor tarafından 1 kullanılması gerekirken 5 kullanılıyor gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edildiğini belirten şüpheli hemşire Gök, bu yolla elde edilen haksız kazancın Fırat Sarı'ya gittiğini, Sarı ve İlker Gönen'in talimatıyla kendisi dahil 12 hemşirenin çalıştığı bebek yoğun bakımlarındaki ilaçların günlük olarak İlker Gönen'de toplandığı ve Medisense adlı şirkete gittiğini anlattı.