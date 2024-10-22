Külliye’deki çiçekler kompost gübreyle yetişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi kapsamında mutfak atıkları bile gübreye dönüşüyor. Her fırsatta mutfak atıklarının çöp olmadığını vurgulayan Emine Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programında, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim" diyerek mutfak atıklarının çöpe gitmemesi çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Kompost gübre toprağı zenginleştirir, su tutma kapasitesini artırır, üzerinde yetişen bitkiler için de şifadır" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesindeki çiçekler de Külliye'nin mutfak atıklarından oluşturulan kompost gübreyle besleniyor. Mutfak ve çöp alışkanlıklarında yapılacak ufak değişiklikler, toprağı besleyerek üretim kapasitesine bire bin katıyor.İşte evde kompost gübre yapmanın püf noktaları:Sulamanın rahat yapılabileceği bir çöp kovası, kuru ve gölgelik bir alana konulur.İçerisine ilk olarak yeşil malzemeler (sebze, meyve atıkları, yeşil yapraklar, çay atıkları, yumurta kabukları, ekmek, kahve artıkları) konulur.Daha sonra ise kahverengi malzemeler (kuru yaprak, sap, dal ve ağaç kabukları, pamuk, peçete, saç, tırnak, hayvan tüyü) eklenir.Kompost yapımını kolaylaştırmak için yeşil ve kahverengi malzemeleri bölerek birkaç kovada yapmak etkili olur.Kompost hazırlanırken en önemli nokta nemin korunabilmesidir. Üzerine plastik örtü örtülebilir.Kompostun düzenli aralıklarla karıştırılarak havalandırılması gerekiyor. En alttaki materyalin koyu ve kötü kokusunu yitirmesi kompostun hazır olduğu anlamına gelir.Kompost, 2-6 ay arasında hazır olur.