Narin cinayetinde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Öldürüldükten sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömülen Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verilen iddianamede tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.Narin Güran'ın kaybolması ile başlayan ve günlerce süren arama çalışmaları ve bu süreçte yaşanan olayların detaylı bir şekilde yer aldığı iddianamede bir çok sebeple arama çalışmalarının sekteye uğratılmaya çalışıldığına vurgu yapıldı. Şüphelilerin ifadelerine ve ifadelerdeki çelişkilere de yer verilen iddianamede şunlar kaydedildi: "Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında; tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak, belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."