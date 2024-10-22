Önce icazet sonra ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van illerini ziyaret edeceği bir tura çıkacağı açıklandı. Özel bu tur öncesi HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne'de tutuklu kaldıkları cezaevinde ziyaret etti. Özel'in gittiği şehirlerde DEM Partili belediyelere ziyarette bulunması ve programında kara yoluyla ulaşımı tercih etmesi bekleniyor. Ziyaretinde Özel'e, Demirtaş'ın kaleme aldığı 'Kadınların çığlıklarını duyuyoruz' çağrı metni ile kitabını verdiler. Özel, ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Özel, "Doğu ve Güneydoğu'ya yapılacak 6 gündeki 6 ziyaret, neredeyse bir haftaya varan ziyaretin ilk günü bugündür. Bugün Demirtaş ile görüşmeden, konuşmadan 6 günde 6 ilde olmanın bir anlamı olmazdı" dedi