Şehit oğlunun mezarına gidip müjdeyi verdi: Oğlum, hain geberdi, kurban keseceğim!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yüzüne isabet eden kurşunla yaralanan, evli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Onurcan Akçay ise "O hainin ne dirisi ne de ölüsü ülkemize girebildi, bu saatten sonra da giremez. Rabbim bir daha bize bu 15 Temmuz gibi olaylar yaşatmasın" dedi.

İbrahim Sürücü ile eşi Çiğdem Sürücü, şehitliğe giderek, çocuklarına müjdeli haberi verdi. Pasinler ilçesinin kırsal Taşkaynak Mahallesi'ndeki şehit oğullarının mezarını başında dua eden Çiğdem Sürücü, "Oğlum hain geberdi. Bugün hafızımın düğününü ettiğim gün. Çünkü kafirden dünya kurtuldu. Telefonda öğrendiğimiz ölüm haberi bizim için en büyük müjdeydi. Bugün oynayacağım geliyor. Davul çaldıracak günüm geldi. En mutlu günüm bugün " dedi.

HANİ BU KAFİR BU VATANI BÖLÜYORDU!

Şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü ise şunları söyledi:

"Şu anda yavrum rahat uyusun kabristanında. Bugün müjde gibi bir haber almışım. Kurban da keseceğim. Benim oğlum gitti ama vatan duruyor bak. Hani bu kafir bu vatanı bölüyordu, niye bölemedi. Hani bunun arkasında güç vardı. Bizim gücümüz kim biliyor musun? Hazreti Allah. Biz gücü Allah'tan alıyoruz. Bunu yetiştirip bu dünyaya getiren anası babası cehennemden çıkmasın ki böyle evlat yetiştirmiş. Bu ülkeyi ne hale getirdi. O hiç cehennem narından çıkmaya, bu ülke kurtuldu."

GAZİLER LANET OKUDU!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yüzüne isabet eden kurşunla yaralanan, evli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Onurcan Akçay, o geceyi unutamadığını söyledi.

Darbe akşamı yüzüne isabet eden mermi nedeniyle gözünde yüzde 40 görme kaybı olduğunu ifade eden Akçay, "Gözümün üstünden vuruldum, ameliyat oldum. Gözümün üstünden yaklaşık 4 santimlik yorgun mermi çıkardılar. Bu hainin ölümü, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bizi rahatlatmıştır. Ölümü bizler için sevindirici. O şahsın ne dirisi ne de ölüsü ülkemize girebildi, bu saatten sonra da giremez. Rabbim bir daha bize bu 15 Temmuz gibi olaylar yaşatmasın" dedi.