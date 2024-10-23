Aile boyu ihanet

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasından 3 kardeşten Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran'ı İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de yakalandı. Terörist kardeşler yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.MİT'in adım adım takip ettiği kardeşlerden Zeynep Taşkıran'ın, PKK/ KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine eylemlere katıldığı tespit edildi. İstihbari çalışmalarda; teröristin, Alman vatandaşlığı alarak Zizik Şahbaz adıyla örgütsel faaliyetleri sürdüğü belirlendi.Hatın Şahbaz'ın, Almanya Köln ve Fransa Paris'te örgüt adına önem atfedilen günlerde propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Geçmişte örgütün kırsal kadrosunda yer alan üçüncü kardeş Zübeyde Taşkıran ise Alman vatandaşı olup örgütsel faaliyetlerine Denise Taşkıran adıyla devam ettiği öğrenildi.