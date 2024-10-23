Çiçeği burnunda polisi şehit etmişti: 6 yıla kadar hapsi istendi

Esenler Oruç Reis Mahallesi'ne bağlı 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde geçtiğimiz ağustos ayında trafik uygulamasında görevli olduğu sırada Muhammet Furkan Yurttaş'ın kullandığı hızlı ve kontrolsüz gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra şehit düştü. Bekar ve 9 aylık polis olduğu öğrenilen şehit Peksoy'un cenazesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüpheli Muhammet Furkan Yurttaş'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yurttaş, getirildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli Muhammet Furkan Yurttaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Muhammet Furkan Yurttaş'ın 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Cumhuriyet savcısı iddianamede şüpheli İsmail Yurttaş'ın trafik kurallarını ihlal ettiğini vurguladı. İddianamede müşteki sıfatında şehit Mustafa Peksoy'un annesi Döne Peksoy ve babası Yusuf Peksoy yer aldı.