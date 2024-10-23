Erzincan Baro Başkanı seçilen Av. Emre Bölükbaşı mazbatasını aldı

Erzincan Adliyesinde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Bayram Köseoğlu tarafından mazbatası verilen Baro Başkanı Av. Emre Bölükbaşı, Seçimde söz verildiği gibi baro yönetiminin adalet, eşitlik, kardeşlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yönetileceği söyledi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIMIZ ARKADAŞLARLA EL ELE VERİP GÜZEL HİZMETLER VERECEĞİZ

Mazbatasını alan ve göreve başlayan Erzincan Barosu Başkanı Av. Emre Bölükbaşı; 12 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda Baro üyesi avukatlarımız bu kutlu görevi bize tebliğ ettiler. Meslektaşlarımızın Genel Kurulumuza, gösterdikleri güven ve ortaya koydukları birlik ruhu için sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı için var gücümüzle yönetim kurulumuz ile birlikte çalışacağız. Yapacağımız çok şey var. Birlikte çalışacağımız arkadaşlarla el ele verip güzel hizmetler vereceğize inanıyorum. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Mazbatasını alarak göreve başlayan Erzincan Barosu başkanı Av. Emre Bölükbaşı'na genç avukatlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.