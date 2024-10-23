FETÖ’de ‘servet’ kavgası

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgüt içinde alttan alta devam eden kavgalar ortaya çıkmaya başladı. Elebaşının cenazesi bile defnedilmeden örgütün A takımı, ihanet çetesinin başa geçerek dönen sıcak parayı yönetme derdine düştü. Örgüt üst yönetimi, örgütün servetini ele geçirerek bulundukları ülkelerde yaşamlarını rahatça sürdürmenin peşinde.Cevdet TürkyoluÖrgüt servetinin büyüklüğüyle gözleri dönen üst kademelerdeki isimler, paranın kontrolünü kendi ellerine geçirmek isterken, Gülen'in sağlık durumunun kötüye gitmesiyle paranın büyük bir bölümünü kontrolüne alan "Uzun Cevdet" lakaplı Fetullah Gülen'in karakutusu Cevdet Türkyolu'nu da etkisizleştirmek için kulis çalışmalarına başladığı bilgisine ulaşıldı. Heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmeyen Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan'ın etkisini kırmak için örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz'ın, 'Gerekirse Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılırız' bahanesi ile ABD tarafını tehdit ettiği öğrenilirken, örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor.Suat YıldırımCevdet Türkyolu, Gülen ölmeden önce son kaldığı 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresindeki 1 milyon dolar değerindeki evi 10 Haziran 2023'te yaklaşık 840 bin dolara satın aldığı gibi 2003-2013 yılları arasında 17 tapu işlemi yapmıştı. Örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding şirketlerinden NT'deki hissesini 4 milyon doların üzerinde bir fiyatla satarak Kaynak Holding'i zarara uğratmıştı. Ayrıca Kaynak Holding'den kayıtdışı şekilde milyon dolarlar alıp cebine atmıştı. Türkyolu'nun Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattığı, hem de parasına para kattığı da ortaya çıkmıştı.Elebaşı Gülen'in cenaze töreni için bir stadyum kiralanacağı da öne sürüldü. Cenaze namazını örgütün üst yönetimindeki Suat Yıldırım'ın kıldıracağı, bu ismin de örgütün başına geçecek isim olduğu iddia edildi. Örgütün "Başyüceler" ve "istişare heyeti" denilen kurulunun üyesi olan Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.