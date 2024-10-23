Özgür Özel: Söylenen her söz kıymetlidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Özel şunları söyledi:Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere namlular doğrulmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir.Ne yapılacaksa TBMM'de yapılacak. Ne yapılacaksa şeffaflıkla yapılacak. Bu iş çözülecekse (tüm partilerin olduğu) yuvarlak bir masanın etrafında konuşulur.