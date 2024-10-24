Eşini ve kayınbabasını vuran damat tutuklandı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T.'yi (24) ve kayınpederi Salih K.'yi (50) çenesi ve kolundan tabancayla vuran İzzettin T. (24) tutuklandı. İzzettin T. ifadesinde, "Ayşegül benden ayrılacaktı. Görüşmeye gittim. Kayınpederim bizi görüştürmeyince sinirlendim" dediği ortaya çıktı. Silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BARIŞMAK İSTEDİ

Olay, 22 Ekim günü Yüreğir İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 1098 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül T. kocası İzzettin T.'nin anlaşamadığı için boşanma davası açtı. Eşinden ayırılmak istemeyen İzzettin T., kayınbabası Salih K. (50)'yı telefonla arayıp eşiyle görüşüp barışmak istediğini belirtti. Salih K.'dan olumsuz yanıt alan İzzettin T., sinirlenerek kayınbabasının evine gitti. Öfkeli damat, kayınbabasının evinin önünde beklemeye başladı.

MOTOSİKLETLİYİ GASP ETTİ

Salih K. kızı Ayşegül T.'yi alarak evden uzaklaşmak için otomobile binerken İzzettin T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Ayşegül T., bacaklarından babası Salih K.'ysa çenesi ve kolundan vuruldu. Hastaneye kaldırılan baba-kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan İzzettin T., yoldan geçen motosikletli M.G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit ederek aracını gasbetti. Motosikletle kaçan şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

TUTUKLANDI

Soruşturmada Salih K.'nin, damadıyla telefonda konuştuktan sonra kızını bir akrabasının yanına götürmek için evden ayrıldığı ortaya çıktı. Polis merkezine götürülen İzzettin T., ifadesinde, "Ayşegül benden ayrılacaktı. Görüşmeye gittim. Kayınpederim bizi görüştürmeyince sinirlendim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzettin T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.