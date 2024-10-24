Meryem’in katiline ağırlaştırırmış müebbet hapis

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde 2 yıl önce Musa Sevim, Tiktok'ta yaptığı canlı yayınlar nedeniyle kıskandığı Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, arkadaşları S.D ve Y.Ö ile birlikte adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, Meryem'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden genç kız hayatını kaybederken, Musa Sevim ise kaçtı. Musa Sevim olaydan 1.5 ay sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

İKİ YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Diyarbakır 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Meryem Sevim cinayetinde karar çıktı. Genç kızın ailesi ve yakınlarının katıldığı duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı mütalaada, arkadaşlarıyla kafeye gelen Musa Sevim, yaşanan tartışmanın ardından sanık Meryem'i hedef alarak ateş edip ölümüne neden olduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanık Musa Sevim'in kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yapılan son savunmalarım ardından mahkeme heyeti, sanık Musa Sevim'i 'canavarca hisle adam öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.