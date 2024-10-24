Müsavat Dervişoğlu’na çok sert sözler: Adamsan o gün Meclis’te buna tepki gösterseydin, Bahçeli’yi görünce elini öpmeye çalışıyorsun

SİYASETTE 'İP' POLEMİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin salı günkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." dedi.

Bahçeli'ye en sert tepki İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu ülkenin geleceğini, milletin istikbalini, devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile görebileceğim bir şey değil. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu Meclis'e giremez." diyerek Bahçeli'ye idam ipi fırlattı.