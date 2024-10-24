Narin’in katilleri 7 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ardından başsavcılığın hazırladığı iddianame 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasım'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. Tutuklu bulunan diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.İddianamede tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşması 3 gün sürecek. 21 Ağustos'ta cinayete kurban giden Narin Güran öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından kırmızı bir araç ile Eğertutmaz Deresi'ne götürülmüştü. Diyarbakır Bağlar ilçe jandarma ekipleri 130 kamera ve 5 bin dakika görüntü izleyip Nevzat Bahtiyar tarafından kırmızı araçla Narin'in dereye götürüldüğü anı tespit etti. Kayıtlarda, aracın saat 15.44'te dere kenarına gittiği, bir süre beklediği daha sonra dönüşe geçtiği görülüyor.