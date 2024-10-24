Polise bıçaklı saldıran Emre Köroğlu: Amacım dışarıda gördüklerimi etkisiz hale getirmekti

Olay, 13 Ekim günü merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Caddesi üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Sinir krizi geçiren biri olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekip Emre Köroğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Ancak Köroğlu bıçakla polis ekibine saldırdı. Saldırıda polis memuru Mustafa Topuz 7 yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Köroğlu'da vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru ile 40 suç kaydı bulunan Emre Köroğlu hastanede tedavi altına alındı. Polis memuru Topuz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köroğlu ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'AMACIM DIŞARIDA GÖRDÜKLERİMİ ETKİSİZ HALE GETİRMEKTİ'

Saldırgan Emre Köroğlu'nun ifadesi de ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde şunları söyledi: "Makine teknikeriyim ancak uzun süredir bir yerde çalışmıyorum. Liseden beri uyuşturucu kullanıyorum ve bağımlıyım. Olaydan bir gün öncede uyuşturucu hap kullandım. Olay sabahı evde annem, babam ve ağabeyim vardı. Ben babamı ve ağabeyimi zorlayarak dışarı çıkardım. Annemle evde yalnız kaldım. Evde annemleyken pencereden dışarıya baktım. Siyah kıyafetli kişileri gördüm. Yanlarımda babam ve ağabeyimde vardı. Dışarıdakileri görünce korktum. Sebzeleri doğradığım bıçağı elime aldım. Anneme, 'Sen burada bekle seni seviyorum' dedim. Bıçakla ikametin kapısına doğru yöneldim. Annem, 'Gitme, yapma oğlum' dedi ama benim gitmeme engel olamadı. Amacım dışarıda gördüklerimi etkisiz hale getirmekti. Elimdeki bıçakla koşmaya başladım. Karşıma ilk kimin çıktığını hatırlamıyorum. Gördüğüm ilk kişiyi etkisiz hale getirmek için kovalamaya başladım. Polisi bıçakladığımı hatırlamıyorum."