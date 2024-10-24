Isıtıcı yangınında 3 çocuk hayatını kaybetmişti: Anne hakkında dikkat çeken karar!

Adana'da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, hayatlarını kaybeden Hüseyin Hüseyin (6), Şam Hüseyin (3) ile Şahad Ehsin Hüseyin'in (1) annesi Hadice Muhammad, 'aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sağlık kontrolünde 5 aylık hamile olduğu belirlenen anne Hadice Muhammad, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELEKTRİKLİ ISITICI PATLAYINCA…

Olay, 22 Ekim saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak'taki 3 numaralı evde meydana geldi. Suriyeli tarım işçisi Osman Ahmed, işe gitmek için evden ayrıldı. Eşi Hadice Muhammad ise evde uyuyan Hüseyin Hüseyin (6) ile kız çocukları Şam Hüseyin (3) ile Şahad Ehsin Hüseyin'i (1) bırakıp, markete gitti. Ailenin, çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için bıraktığı elektrikli ısıtıcı patlayınca, yangın çıktı. Odadaki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı.

3 KARDEŞ YANARAK ÖLDÜ

Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, 3 kardeşin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangını haber alıp, eve gelince sinir krizi geçiren anne Hadice Muhammad, ambulansta tedavi edildi.

BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

Üç kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Canından çok sevdiği üç yavrusunu kaybeden ve ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Osman Ehsin bir duvar kenarına oturup gözyaşı döktü. Kardeşlerin cenazeleri Gülbahçesi Mahallesi Küçüküboba mezarlığında toprağa verildi.

5 AYLIK HAMİLE ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan anne Hadice Muhammad, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Muhammad'ı 'aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sağlık kontrolünde 5 aylık hamile olduğu belirlenen Hadice Muhammad, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.