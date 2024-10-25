7 yılda 20 bin kadın ve çocuğa umut oldu

Antalya'da yaşayan İnayet Öztürk, 2017 yılında sosyal medya aracılığıyla kurduğu "Kadının Sesi Derneği" ile bugüne kadar 20 bin çocuk ve kadının yardımına koştu. Derneğin 23 bine ulaşan üyeleri aracılığı ile binlerce kimsesiz çocuğa yardım eli uzatan Öztürk, ilçe ve kasabaları dolaşarak yaşlı ve bakıma muhtaç insanları da yalnız bırakmıyor.Antalya ve ilçelerinde birçok evin kapısını çalan Öztürk'e yardım ekibi de destek oluyor. Ekip, her türlü ihtiyacını karşıladıkları yaşlıların evlerinin boyasını dahi yapıyor.İnayet Öztürk ve dernek üyeleri, düzenledikleri kampanyalarla köy okullarında okuyan öğrencilerle ve aileleriyle görüşerek tek tek ihtiyaçlarını belirliyor.Ardından hayırsever ve gönüllülerin katkısı ile çocukların kırtasiye, giyecek ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla da yetinmeyen Öztürk köy okullarına kütüphane, bahçelerine oyun alanları kuruyor. Dernek ayrıca taşrada kalan zor durumdaki kadınların da yardımına koşuyor.