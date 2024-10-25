‘Bunun adı yolsuzluğa davet’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin imarını adeta açık artırmaya çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği; imar müdürlüğü, belediye meclisi ve ilçe belediyelerini yok sayarak İzmir'deki şehir plancıları ve müteahhitleri arayıp, ellerinde bulunan tüm işlerin listelenerek onaylanmak üzere kendilerine sunulmasını istedi. Belediye eli ile imar yolsuzluğunun önü açan usulsüzlük tepki çekti.Söz konusu usule aykırı imar davetleri, İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde gündeme getirildi. Bu girişimi İzmir'in imarını tek elde toplayıp açık artırmaya çıkarmak olarak değerlendiren AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, "Yapılan inşaat piyasasına bir çağrıdır. 'Artık talepler benim şifahi onayıma bağlı olacak, her karar benden sorulacak, benim onayımla hazırlanacak, benim tamam dediğim olacak, hayır dediğim olmayacak, imarın tek patronu benim' demektir" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Levent Yıldır, AK Parti'nin gündeme getirdiği iddiayı kabul ederek, genel sekreterlik tarafından İzmir'deki şehir plancıları ve müteahhitlerin arandığını ve ellerinde bulunan tüm işlerin listelenerek taraflarına teslim edilmesini istediğini kabul etti.