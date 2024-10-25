DİAYDER davasında sanık avukatı PKK operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine 23 Ekim'de terör eylemi gerçekleştirilmişti. Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekici, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile ticari taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit edilmişti. Terör saldırısı sonrası Türkiye genelinde PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında 44 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgütün Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğüne bağlı "Avukatlar Boyutu" içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir avukat hakkında da yakalama kararı verildi.

DURUŞMADA GÖZALTINA ALINDI

Bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yönetici ve üyelerinden oluşan 23 kişinin "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanması devam ederken sanık avukatlarından Bedirhan Sarsılmaz, mahkeme salonuna giren emniyet görevlileri tarafından soruşturma kapsamında gözaltına alındı.