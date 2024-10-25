Gülen Vakfı eski müdürü SABAH’a konuştu: FETÖ 3 parçaya bölündü, taht kavgası 2006’da başladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte liderlik kavgası var mı?, bölünmeler yaşanıyor mu?, finans kaynaklarını kim yönetecek? gibi sorular kamuoyunu meşgul etmeye devam ederken, FETÖ araştırmalarıyla bilinen Gülen Vakfı eski müdürü Ümit Akdemir'den çarpıcı açıklamalar geldi.

SABAH Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan ve Örgüt tabanının Mustafa Özcan Mahremler Grubu, ABD Ankaralılar Grubu ve Avrupa Şeffafçılar Grubu olarak üçe bölündüğünü belirten Ümit Aydemir, 'FETÖ içerisindeki bölünmelerin başladığını söyledi, FETÖ'deki liderlik kavgasının ise 2006 yılından bu yana yaşandığına dikkat çekti. Aydemir, Gülen'in kendisinden sonrası için veliaht olarak işaret ettiği Mehmet Ali Şengül'ün 2022'deki şüpheli ölümüyle birlikte Mustafa Özcan'ın örgütün yönetimini tamamen ele geçirdiğini söyledi. Mehmet Ali Şengül'ü de bunun için Mustafa Özcan öldürdü, dedi. Mustafa Özcan'ın uzun yıllardır kendisine karşı çıkanları tek tek bertaraf ederek örgütün parasını ve yönetimini 2022'den beri tamamen kontrol altına aldığını belirten Ümit Aydemir, FETÖ'nün yeni bir lider ilan etmeyeceğini, örgütün Mustafa Özcan'ın belirlediği isimlerden oluşan yeni istişare heyeti tarafından yönetileceği, söyledi. Öte yandan FETÖ elebaşı için düzenlenen cenaze törenini de Mustafa Özcan'ın organize ettiği, Özcan'a muhalif grupların herhangi bir açıklama ve taşkınlık çıkarmaması için Cenazeye 30'u silahlı 30'u silahsız toplam 60 eski emniyetçi ve askerlerden oluşan tim görevlendirdiği öğrenildi.

Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası terör örgütü içerisindeki son duruma ilişkin Sabah Gazetesi'ne konuşan Ümit Aydemir şunları kaydetti:

KAVGA 2006'DA BAŞLADI

FETÖ terör örgütünde liderlik kavgası 2006 yılında başladı. Örgütte Gülen sonrası kavgası Mustafa Özcan'ın Türkiye ve Orta Asya örgüt birimlerini 2006'da kendisine bağlaması üzerine başladı. Fetullah Gülen buna müdahale etti ve Mustafa Özcan'ı Türkiye İmamlığı görevinden aldı. Mustafa Özcan'ın ABD'ye girişini FBI'a yasaklattı. Bunu da Kemalettin Özdemir'le birlikte yaptı. Ardından Gülen, benden sora gelecek kişi Mehmet Ali Şengül olacak diye açıklamada bulundu.

FETULLAH'A BAŞ KALDIRDI

Bu durumun ardından Mustafa Özcan Türkiye'de bulunan bölge imamları ve Orta Asya ülke imamlarıyla ayda bir görüşmeye başladı. Mustafa Özcan bu yolla fiili bir durum oluşturdu. Türkiye'den Fetullah Gülen'in yanına giden imamları gitmeden toplantılar yaparak kendi kontrolü altına aldı. Sonraki ilk iş Kemalettin Özdemir'i bertaraf ederek bütün mahremleri kontrol altına aldı.

15 TEMMUZ PLANI BARIŞTIRDI

15 Temmuz'dan hemen önce Fetullah Gülen'le Mustafa Özcan'ın temasları yeniden başladı. Mustafa Özcan'sız darbe planı yapılamayacağını anlayan Gülen, Mustafa Özcan'ın ABD'ye giriş yasağını da kaldırttı. Mustafa Özcan Gülen tarafından ABD'ye davet edildi. Görüşleri alındıktan sonra Özcan İngiltere'de durumu takip etmeye başladı. Özcan, İngiltere'deyken 15 Temmuz darbe girişiminin emrini Fetullah Gülen verdi.

ÖZCAN ADİL ÖKSÜZÜ KAÇIRDI CEVDET'İ İŞ BİRLİĞİNE ZORLADI

15 Temmuz darbe girişimini geç öğrenen Özcan son anda darbenin başarılı olması için çalışmış ancak 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca ise Adil Öksüz'ü kaçırmak için özel adamlarını görevlendirmiş ve Adil Öksüzü kaçırmayı başarmıştır. Ardından Mustafa Özcan Fetullah Gülen darbe emrini nasıl verdi diye Adil Öksüz'ü konuşturarak Fetullah Gülen ve ekibin tehdit etmiştir. Özcan, ben böyle plan sunmamıştım benden habersiz darbe yaptılar söylemiyle ve elindeki argüman ve arşivlerle Cevdet Türkyolu'nu kendisiyle iş birliği yapmaya zorladı.

VELİAHTI ÖLDÜRDÜ

Fetullah Gülen'in kendisinden sonrası için işaret ettiği Mehmet Ali Şengül ise 2022'de öldü. Bu ölüm FETÖ'ye yakın kaynaklar ve mollaya göre Mustafa Özcan'ın işiydi. Özcan, önce Şengül'ü tehdit ederek kendisine itaat etmesini istedi ancak Şengül bunu kabul etmeyince de Şengül'e virüs bulaştırarak öldürdü. Karşısında ki son ve en büyük engeli de yok etti. Mustafa Özcan bu olaydan sonra FETÖ yönetimi tamamen ele geçirdi. FETÖ, Fetullah Gülen'in ölümünün ardından yeni bir lider ilan etmeyecek. Örgüt sözde istişare heyeti tarafından yönetilecek. İstişare heyeti ise Mustafa Özcan'ın belirlediği isimlerden oluşuyor."

FETÖ ÜÇE BÖLÜNDÜ

2006'dan beri devam eden liderlik savaşında Fetullah Gülen tarafından el altından karalanan Mustafa Özcan'ı mahremler dışında örgüt tabanında kimse kabul etmeyecek. Örgüt tabanı Mustafa Özcan Mahremler Grubu, ABD Ankaralılar Grubu ve Avrupa Şeffafçılar Grubu olarak üçe bölünecek. ABD Ankaralılar Grubu; Genellikle Ahmet Kuru'nun oluşturduğu Bilkentliler daha önce ABD'de çalışmaya başlamış büyük şirketlerde üst düzey konuma gelmiş maddi konuda bağımsız harekat edebiliyorlar. Bu grup Mustafa Özcan'a karşı olmanın yanı sıra Fetullah Gülen'e de karşıydılar. Aynı zamanda örgütün Hükümete yönelik bütün operasyonlarına da karşı çıktılar şu anda ABD'de örgüt yapılanmasının 5 bölgesinden 4'ünü ele geçirmiş durumdalar. Avrupa Şeffafçılar; Önder Aytaç ve İsmail sezginin başını çektiği bu hareket Mustafa Özcan çok sert bir şekilde karşı olmalarının yanı sıra Fetullah Gülen'i de seviyorlar Fetullah Gülen'in darbe gibi yanlışlıkları da Mustafa Özcan tarafından yaptırıldığına inanıyorlar. Bundan sonra hayatlarına merkezden uzak bölgesel yapılanmaya gideceklerini belirtiyorlar.

CENAZEYİ DE MUSTAFA ÖZCAN ORGANİZE ETTİ

"FETÖ elebaşı için düzenlenen cenaze törenini de Mustafa Özcan'ın organize ettiği, Özcan'a muhalif grupların herhangi bir açıklama ve taşkınlık çıkarmaması için Cenazeye 30'u silahlı 30'u silahsız toplam 60 eski emniyetçi ve askerlerden oluşan tim görevlendirdiği öğrenildi."