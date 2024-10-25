Haberler Gündem Haberleri Kırmızı kategoride aranan terörist Mardin’de etkisiz hale getirildi: “Gürz-19” operasyonuyla büyük darbe!
Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:26

Kırmızı kategoride aranan terörist Mardin’de etkisiz hale getirildi: “Gürz-19” operasyonuyla büyük darbe!

PKK/KCK terör örgütünün kırmızı kategoride aranan mensubu, “Faraşin-Bedran” kod adlı Ramazan Aktaş, Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “Gürz-19” operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek. Hainlere nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kırmızı kategoride aranan terörist Mardin’de etkisiz hale getirildi: Gürz-19 operasyonuyla büyük darbe!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu kırsalda faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda terör örgütü mensubuyla birlikte 1 adet M16 tüfek, 1 adet AKİS tüfek, 5 adet dolu M16 şarjörü, 5 adet dolu AKİS şarjörü, 4 adet el bombası, 2 adet taşınır powerbank, 3 adet dürbün, 1 adet mühimmat yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet termal güneş paneli, 4 adet hilti şarj aleti, 1 adet ses kayıt cihazı ve 1 adet el feneri ele geçirildi.

VALİ VE POLİS EKİPLERİNE TEBRİK

Operasyonu koordine eden Mardin Valisi ve kahraman polis ekiplerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. Bakan, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan mücadele edeceklerini vurguladı.

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Kırmızı kategoride aranan terörist Mardin’de etkisiz hale getirildi: “Gürz-19” operasyonuyla büyük darbe!
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