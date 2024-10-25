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Giriş Tarihi: 25.10.2024

Sarıyer’de kıyak atama

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Sarıyer’de kıyak atama
Yerel seçimlerden sonra CHP'nin kazandığı belediyelerde yaşanan eş-dost atamalarına bir yenisi eklendi. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, belediyede çok konuşulacak bir operasyona daha imza attı.


Murat Aksu


Belediye Başkan Yardımcısı Osman Demir'e bağlı Zabıta Müdürlüğü'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Murat Aksu getirildi.




Yeni Zabıta Müdürü Murat Aksu'nun, Belediye Başkanı Oktay Aksu'nun kuzeni olduğu öğrenildi. Daha önce de Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdür olarak atanmıştı.
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Sarıyer’de kıyak atama
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