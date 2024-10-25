Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:40 Son Güncelleme: 25.10.2024 13:47

Son dakika: Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

Son dakika haberleri: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çete üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika: Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

Son dakika haberleri: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çete üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika: Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
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