Terör şehitlerine veda

Ankara Kahramankazan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yerleşkesinde düzenlenen alçak terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren 5 şehit son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Teröristlerin saldırı öncesinde şehit ettiği taksici Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan'daki Ulu Cami'de, kılınan cenaze namazının ardından Kahramankazan Şehitliği'nde toprağa verildi. TUSAŞ yerleşkesinde şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun için ise Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.Cenazeye şehitlerin yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar ve siyasi parti genel başkanlarının yanı sıra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi ise Sincan Cimşit Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.İki kız çocuğu olduğu öğrenilen şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan, "Eşim şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Benim eşim bir kahraman" ifadelerini kullandı.Taksici Murat Arslan'ın kuzeni Murat Çavuş ise, "Ekmeğinde, kendi halinde, vatanını, milletini seven gariban bir arkadaşımızdı. Yolda katletmişler. Üniversite okuyan, üniversiteye bitiren ve liseye yeni başlayan 3 çocuğu vardı. 20 yıldır bu işi yapıyor. Ortaokulda, lisede beraberdik. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah sonları gelecek. Devletimize güveniyoruz" dedi.TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz'ın baldızı Yeşim Tuzcu, "Daha 2 yıl olmuştu kardeşimle evleneli. Birbirlerine doyamadılar. Bunda en ufak sorumluluğu olanı Allah ateşlerinde yaksın. O ateş düşsün ciğerlerine" diye konuştu.Eşinin gönderdiği 14'üncü evlilik yıldönümü çiçeğini nizamiyeden aldığı sırada şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'nin (36), GÖKBEY helikopteri projesinde aktif rol aldığı ortaya çıktı. Ağabeyi Hamit Kurtuluş Güçlü, "Şehitlik ona çok yakıştı" dedi.