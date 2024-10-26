61 ilaç daha geri ödeme kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesi kapsamına aldığını açıkladı. Kapsama alınan ilaçlar arasında 9'u diyabet, 5'i antitrambotik, 2 Alzheimer ve 1 kronik immün trombositopen i(ITP) ilacı yer alıyor. Geri ödeme listesine yer alan ilaç sayısı ise toplamda 8 bin 766'ya ulaştı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi. "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak- Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.Geri ödeme listemizde yer alan ilaç sayımız toplamda 8 bin 766'ya çıkardık." Kapsama alınan ilaçların; 9'u diyabet, 5'i antitrambotik, 2 Alzheimer ve 1 kronik immün trombositopeni (ITP) ilacı. İlaçlardan bazıları; "Airfibro 300 mg/5 ml nebulızasyon çözeltisi, Apixelis 2,5 mg film kaplı tablet, Biosidoz 500 mg gastro rezistan yumuşak kapsül, Citoles 15 mg film kaplı tablet, Coledan-D3, Colevid3, Dement Combi 10 mg, Diltiarec, Ekzofinex" şeklinde sıralanıyor. Geri ödeme listesine yer alan ilaç sayısı ise toplamda 8 bin 766'ya ulaştı.