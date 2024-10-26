Azılı teröriste çizik atıldı

PKK/KCK terör örgütünün kırmızı kategoride aranan mensubu, "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş, Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "Gürz- 19" operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu kırsalda faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda terör örgütü mensubuyla birlikte 1 adet M16 tüfek, 1 adet AKİS tüfeğin yanı sıraçok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Mardin Valisi'ne ve kahraman polis ekiplerine teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK/KCK terör örgütü mensubu Özcan Günay'ın da Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz- 21" operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.