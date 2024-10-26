Türkiye’nin küresel barış çabası sürüyor: Müzakere teklifini Rusya kabul etti, Ukrayna reddetti

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yeniden bir müzakere süreci başlaması için iki ülke taraflarına teklifte bulundu. Taraflara yapılan teklifte Türkiye'nin arabuluculuğunda taraflar arasında yeni bir müzakere başlatılması teklif edildi.

RUSYA KABUL ETTİ UKRAYNA İSTEMEDİ

Türkiye'nin müzakere teklifine Moskova yönetimi sıcak bakarken Kiev yönetimi ise müzakere masası kurulması teklifini reddetti.

ANLAŞMAYA HAZIRIZ DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'yla İstanbul'da 2022'de varılan ancak hayata geçirilmeyen barış anlaşması temelinde görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu. Putin, "Onlarla müzakereye hazır mıyız? Bunu hiç reddetmedik ki. Ama bir takım geçici talepler temelinde değil, İstanbul'da üzerinde anlaşılan ve bilfiil imzalanan belgeler temelinde. Her şeyde anlaştık elbette son şekli verilmesi gereken bazı detaylar vardı ama bütüne bakıldığında verilen onay hâlen geçerli" ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN YENİ TEKLİFİ DOĞRULADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye tarafından Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin olması için kendilerine yeni bir teklif sunulduğunu söyledi. Tataristan'daki BRICS zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Putin, "Türkiye'nin yeni müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti" dedi

ABD BARIŞI ENGELLEMİŞTİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri, son olarak 29 Mart 2022'de İstanbul'da masaya oturmuş ve Ukrayna tarafı, kendisine sunulan taslak anlaşmayı büyük oranda kabul etmişti. Ancak daha sonra Kiev, Batı'nın telkinleriyle masadan uzaklaşmış ve görüşmeleri çıkmaza sürükleyerek müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.