157 terör hedefi vuruldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etti.Bu kapsamda 23-26 Ekim tarihlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yapıldı. Örgüte ait bina, silah ve mühimmat depoları imha edildi. MİT'in operasyonlarında savunma sanayii kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildiği öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen 30 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Diğer taraftan MSB'den yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ter örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik jandarmanın 17 ilde düzenlediği "Gürz-22" operasyonlarında 55 terör şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Gürz- 22 operasyonlarına ilişkin yaptığı paylaşımında kararlılık mesajı vererek "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.