Bahçeli: Türk ve Kürt’ün birbirini sevmesi farzdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda konuştu. Bahçeli yaptığı konuşmada, merhum Ziya Gökalp'i doğru tanımanın, hayatını, eserlerini, ilmini ve fikri mirasını detaylarıyla bilmenin, özellikle Türk milliyetçilerinin temel önceliği olması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı PKK/YPG/ PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de, Kürt'ün de, hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır" dedi. Şu mesajları verdi:Türklerle Kürtler bin yıllık bir ortak din, ortak tarih ve ortak coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlardan birleşmişlerdir. Bugün ise ortak düşmanlar ve ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi farz. Kürtleri sevmeyen Türk varsa Türk değil. Türkleri sevmeyen Kürt varsa Kürt değil.Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içine girmedik, girmeyi aklımızın ucuna dahi getirmedik. Hep söyledim, Türk'üz, Türkçüyüz, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında, milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar, altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler.O bayağı heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız. Yeri gelir nesilden nesile geçerek bize emanet edilen Yesevi elini uzatır, Yunus tebliğini yapar, Mevlana hoşgörüsünü gösteririz. Bu kategoriye girenler sağduyulu tavrımızı yanlışa yormasınlar.PKK/YPG/PYD'nin kimlerinmaşası olduğunu açıklıkla gözlerönüne serilmiştir. PKK, Türk'ünde Kürt'ün de hatta yaşayan hercanlının da düşmanı. Bölücüterör örgütü PKK'nın efendileri,Cumhurbaşkanı'mızın BRICS toplantısınakatıldığı gün, bizim desalı günkü tarihi çıkışımızın hemenardından Türkiye'ye terör baronlarınıntalimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir.Bu kanlı mesaj ayaklarımızınaltında çiğnenmiştir.Suriye'den sızan hainler imha edilmişler, şehitlerimizin acısıyla sızlayan gönüller teröre karşı tek ses olmuşlardır. Teröristler ile onları üzerimize salan muhasım unsurlar sonuç alamayacaklar, Türkiye'yi geçemeyecekler, yolumuzdan ve mücadele kararlılığımızdan geri çeviremeyecekler.İsrail'in misilleme bahanesiyle, İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerine düzenlediği hava saldırısı yalnızca taktik, stratejik ve nokta hedefli bir operasyon. İran'ın vurulması, bölgesel refleksleri, doğacak irili ufaklı tepkileri, tırmanan gerilim hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyon.Adım adım vatanımıza ulaşacak ve musallat olacak Davut Koridoru'nu aktive etmek için fırsat kollayanların ABD destekli İran saldırısı ara bir istasyon. İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Milli güvenliğimizin pamuk ipliğine bağlı olmaması için birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirip ayrık otlarını temizlememizi acilen zorunlu görüyorum.Siyonist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla küresel cinayet ve rezalet mekanizmasında toplaşan diğer Türkiye düşmanlarını yedeğine alarak üzerimize gelmeyi planlıyor. Gazze'yi yurdumuza taşımak istiyorlar. Bunun için istihbarat tezgâhlarına, kapalı devre oyunlara ve işbirlikçi tahriklerine müracaat ediyorlar. Lütfen uyanık olalım.