2025 sonuna kadar teslim edilmeyen konut ve işyeri kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın felaketinin neden olduğu büyük yıkımın ardından "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" inancıyla, dünyanın en büyük şantiye alanına çevrilen deprem bölgesindeki 11 ilde 7/24 çalışma esasıyla yeni konutları inşa ediyor. Modern teknolojinin de desteğiyle kırsalda köy evleri, şehirlerde TOKİ ve Emlak Konut'un güvenli yuvaları hızla tamamlanıyor. 1900 şantiyede, 160 bin personel seferberlik ruhuyla depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da önceki gün gerçekleştirilen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni"nde 29 bin 311 konut daha teslim edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" dedi.3 bin 204 konut/işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 6 bin 680'e yükselecek.17 bin 713 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 30 bin 33'e yükselecek.6 bin 424 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 391'e yükselecek.4 bin 74 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 11'e yükselecek.20 bin 631 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 24 bin 191'e yükselecek.26 bin 260 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 44 bin 227'ye yükselecek.23 bin 899 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 39 bin 136'ya yükselecek.bin 929 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 2 bin 852'ye yükselecek.17 bin 438 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 27 bin 343'e yükselecek.5 bin 410 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 5 bin 632'ye yükselecek.3 bin 583 konut/ işyeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 7 bin 172'ye yükselecek.11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor. İllere göre konut ve iş yeri dağılımı şöyle:12 bin 601 konut ve 16 iş yeri.39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yeri.17 bin 326 konut ve 251 iş yeri.14 bin 264 konut ve 62 iş yeri.29 bin 973 konut ve bin 377 iş yeri.146 bin 479 konut ve 11 bin 721 iş yeri.63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yeri.2 bin 782 konut ve 4 iş yeri.66 bin 961 konut ve 12 bin 741 iş yeri.10 bin 884 konut ve 966 iş yeri.13 bin 449 konut ve 89 iş yeri.