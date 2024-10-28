Haberler Gündem Haberleri Gazze için ‘sessiz yürüyüş’
Giriş Tarihi: 28.10.2024

Gazze için ‘sessiz yürüyüş’

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Gazze için ‘sessiz yürüyüş’
Erzurum'da, sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüş, 50. haftada da devam etti. Lala Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Grup adına açıklama yapan Şerafettin Macit, "Suskunluğumuzun, yaşanan acıların normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Bu soykırıma alışmayacağız, sindirilmeyeceğiz. Boykotumuzu sürdüreceğiz ve kinimizi siyonizme karşı canlı tutacağız" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze için ‘sessiz yürüyüş’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA