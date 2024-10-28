Gazze için ‘sessiz yürüyüş’

Erzurum'da, sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüş, 50. haftada da devam etti. Lala Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Grup adına açıklama yapan Şerafettin Macit, "Suskunluğumuzun, yaşanan acıların normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Bu soykırıma alışmayacağız, sindirilmeyeceğiz. Boykotumuzu sürdüreceğiz ve kinimizi siyonizme karşı canlı tutacağız" dedi.