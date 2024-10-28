Milli muharip uçak KAAN’a yerli siber güvenlik kalkanı

Milli Muharip Uçak KAAN'nın platform siber güvenliği Türk mühendislerince geliştiriliyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'la birlikte koordineli çalışmalar yaparak Milli Muharip Uçak KAAN'ı yerli sistem siber güvenlik ile donatıyor. Siber güvenlik çalışmaları hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Her söylemimizde siber güvenlik olmazsa olmazımız diyoruz. Her türlü sensör haberleşme cihazı siber güvenlik anlamında yeterli önlemler alınmazsa aslında bizler için yeni tehditler oluşturuyor. O yüzden biz STM olarak özellikle savunma sanayi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezlerinin yapılması gibi veya emniyetimiz için belli veri merkezlerimizin yapılması gibi siber güvenlik anlamında STM olarak ürün, çözümler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.KAAN projesinde çalıştıklarını belirten Güleryüz, "Biz STM olarak Kaan'ın siber güvenlik konusunda çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü şunu unutmamak lazım. Silah sistemleri de platformlarda bir savaş uçağı olsun bir savaş gemisi olsun giderek çok daha fazla elektronik sistemlerle donatılmaya başlanıyor. Bu elektronik sistemlerde eğer siber güvenlik konusunda siz emin olmazsanız her zaman bir açık kapı bulunma ihtimali var. O yüzden platformların siber güvenliği de son derece önemli. STM olarak biz Kaan projesi dahil olmak üzere son derece aktif şekilde projelerde görev alıyoruz. TUSAŞ'ımızla beraber gayet koordineli bu konuda uzman diğer firmalarla birlikte çok aktif bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.