Şehide son veda

Mardin'de geçtiğimiz yıl 18 Aralık'ta görev sırasında kalp krizi geçiren Üsteğmen Fatih Çelik (30), tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybetti. Şehidin kalp krizi geçirmeden önce nişanlandığı ve nişanlısının aylarca başından ayrılmadığı öğrenildi. Mardin 14. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Üsteğmen Çelik için Erzurum Narmanlı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Tören öncesi, Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konularak helallik alındı. Ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Üsteğmen Çelik, Asri Mezarlık'ta gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.