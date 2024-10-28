Türkiye’nin desteği bize güven veriyor

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın Baalbek bölgesinde bulunan Duris köyünde yaşayan Türkmenler, savaş nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlattı. 88 yaşındaki Ahmed Muhammed Gorli, "Yüreğimiz (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın yanında, kendisini çok seviyoruz. İşittim ki 'kapımız açık size gelin yanımıza' demiş" diye konuştu. Sade Gorli de savaş nedeniyle korku içinde olduklarını ve İsrail'in sürekli saldırılar düzenlediğini ifade etti.Bekaa Türkmen Derneği Başkanı Ali Gorli ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lübnan'daki Türkmenlere kapımız açık" açıklamasının ardından birçok telefon altığını belirterek şunları söyledi: "Bazıları Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Türkiye'yi seviyorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorlar, Türkiye topraklarını seviyorlar ve köklerine dönmek istiyorlar" dedi. Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksud ise, Lübnan'da 20-25 bin civarında Türkmen yaşadığını kaydederek, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkamızda durduğunu görmek bize son derece özgüven veren bir konu" dedi.