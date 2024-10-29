Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı

Atatürkçülük maskesi takarak boş laf ve hamasi söylemlerin arkasına sığınanların aksine Gazi'nin 'muasır medeniyetler seviyesinin üstü' diye işaret ettiği hedefleri gerçekleştirme peşinde koşan AK Parti, Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümlerini prestij eserlerle taçlandırdı.Eser ve hizmet siyasetini öncelikleyen AK Parti 29 Ekim 2013'te muhalefetin tüm takoz koyma girişimlerine rağmen Marmaray projesini hayata geçirdi. Cumhuriyet'in 90'ıncı kuruluş yıldönümünde SABAH, Marmaray'ın açılışını dönemin başbakanı Erdoğan'ın "Cumhuriyet'i taçlandırdık" sözüyle manşetine taşıdı.Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü olan 29 Ekim 2018'e gelindiğinde, İstanbul Havalimanı açıldı. 6 senede dünyanın sayılı havalimanlarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı'nın açılışını SABAH 'İşte Vizyon, İşte Eser' manşetiyle duyurdu.Cumhuriyet'in 98'inci yılında ise yapımı özellikle Gezi kalkışmasına karışanların kara propagandasıyla engellenmeye çalışılan Atatürk Kültür Merkezi, Başkan Erdoğan'ın kestiği kurdeleyle kapılarını kültür ve sanata açtı. Yeni AKM, yapım aşamasında her türlü manipülasyonları yapanların dahi gözbebeği ve vazgeçilmezi.Ve tarihler 29 Ekim 2022'yi gösterdiğinde Devrim arabasının önünü kesenlere inat devrin otomobili 'Togg' banttan indi. Cumhuryet'in 99'uncu yıldönümünde SABAH, Türkiye'nin otomobili için 'Türkiye'ye çok yakıştı' başlığını attı.