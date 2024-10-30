DEAŞ’a şafak operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ bünyesindeki bir dernek adı altında yasadışı mescit/ medrese faaliyetlerinde bulunan, yasadışı ders ve sohbetler ile cihat içerikli mescit faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ilçede çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı. "Fitre, zekât ve infak" ismi altında toplanan paraların terör örgütü DEAŞ adına açılacak medreselerde kullanılacağının belirlendiği ifade edildi. 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın da ele geçirildi.