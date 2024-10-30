Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda şu mesajları verdi:Biz milletçe birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarak iç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacak. Onlar sanıyorlar ki, bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahip. Cumhuriyetimiz 101 yıl önce, yeni bir devlet olarak değil, yeniden başlangıcın sembolü bir rejim olarak kuruldu.Bu millet, tarihin her döneminde, maruz kaldığı tüm saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millet. Küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkânların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz.Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşanan acı hadiselerin hiçbirinin sebebi milletimiz değil. Geldiğimiz noktada, geçmiş bir asırdaki acıları yarıştırma, yanlışlarla hesaplaşma anlayışını geride bırakıp, hep birlikte yönümüzü Türkiye Yüzyılı'na çevirmeliyiz.85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale geldi. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereği. Hiçbir zorluk bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Gelin, son iki asırdır dünyada yaşanan büyük dönüşümleri kaçırmamıza yol açan farklılıklarımızı, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının harcı, tuğlası, demiri haline getirelim.Salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yan yana oturdu. Program girişinde kapıda 16 bayrak ve asker yer aldı. Kuran-ı Kerim tilavetinde Neml Suresi'nden ayetler okundu. Programa şehit ve gazi aileleri ve yabancı misyon şeflerinin de yer aldığı 3 bin 500 davetli katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kısa bir konser verdi.Başkan Erdoğan, 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen sanatçıları, ilim ve kültür insanlarının isimlerini paylaştı. İşte ödüle layık görülen isimler: Bilim-Kültür: Gönül Tekin-Günay Kut , Edebiyat: Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Müzik: Ahmet Özhan , Sinema: Göksel Arsoy, Tiyatro: Turan Oflazoğlu, Kütüphanecilik: Ramazan Minder, Zanaatlar: Salih Balakbabalar, Vefa Ödülü: Türk sinemasının abidevi isimlerinden merhum Halit Refiğ.