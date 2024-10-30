Turuncu kategorideki 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari kırsalında güvenlik birimlerince düzenlenen 'GÜRZ-24' operasyonunda arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod adlı İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Operasyonda, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları görev aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası "Jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız" açıklamasında bulundu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin bölgede yürüttüğü faaliyetler de gün yüzüne çıktı. Sözde Botan Eyaleti'nde faaliyet gösteren bu teröristlerin, halkı tehdit ve şantajla erzak ve malzeme temin etmeye zorladığı ve güvenlik güçlerine yönelik saldırı planları yaptıkları belirlendi. Yaylalarda yaşayan göçer vatandaşlara yönelik eylemler gerçekleştirme amacı taşıdıkları ortaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında bir vatandaşın öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edildi.