Çeşme’de hayat duracak: Uzlaşma olmazsa 15 Kasım’da belediye işçileri greve çıkacak!

CHP'li ilçe belediyelerinde yaşanan toplu sözleşme görüşmelerinden kaynaklı grev rüzgarı bu sefer'de İzmir'in ülke çapında ün yapan turistik ilçesi Çeşme'ye uzandı. Çeşme Belediyesi ile belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İşy Sendikası İzmir 4 No'lu şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Yaşanan şok gelişme sonrası, sendika iş yerine grev ilanı asma kararı aldı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şube'den yapılan açıklamada, Çeşme Belediyesi şirketlerinden ÇEŞTUR ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle grev kararı alındığı belirtildi.

GREV İLANI ASILACAK

Sendika, 1 Kasım (yarın) Cuma günü saat 13.00'da Belediye Hizmet Binası'na grev ilanının asılacağını duyurdu. Anlaşma sağlanamazsa 600 işçinin 15 Kasım'da greve çıkacağıını duyuran sendika konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çeşme Belediyesi ve Çeştur şirketinde 600 işçi ve emekçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 100 gündür devam etmektedir. Yaklaşık 100 gündür masadaydık. 1 ay önce günlük yevmiyelerimiz 1000 lira iken 1050 lira olmasını teklif eden SODEMSEN'e 'Biz işçimize bu teklifi sunmayız' diyerek Çeşme şartlarında geçinebileceğimiz ücretle gelin dedik. Bugün yetkililerle bir araya geldik ve bizi şaşırtmalarını bekledik. Bize teklif edilen yüzde 20 zamdan sonra Çeştur şirketinde 15 Kasım'da grev kararı aldık. Bunu da yönetime iletiyoruz. Çeşme Belediyesi tarihinde ilk defa eksiksiz ve tam olarak Bornova, Buca, Bayraklı, Karşıyaka ve belki de Urla'da olduğu gibi belediye binası girişine grev kararımızı asacağız."