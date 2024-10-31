Cumhuriyet bahane reklam şahane

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyetin ilanının 101. yıldönümü nedeniyle 101 aracı kendi resimleriyle kaplayarak konvoy yaptı. Yılmaz'ın yüz binlerce lira harcayarak araçları giydirmesi kentte tepkiye neden olurken vatandaşlar "Başkan Cumhuriyet'i kutlayacağına kendi şahsi reklamını yapıyor" dedi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla kendisini devasa fotoğraflarıyla giydirilen araçların belediye binasının yanında park halindeyken görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, "Bunu kendisinden önceki belediye başkanı olan Rıdvan Fadıloğlu yapsaydı ne olurdu?" diye tepki gösterdi. Araçların giydirme tabir edilen reklamlarla donatılmasının araç başı maliyetinin 3 bin 500 liradan başladığını öğrenilirken, en düşük ücretle yapılmasının bile 350 bin lira civarında bir maliyeti olduğunu belirten vatandaşlar, "Seçimden önce emeklilere ödeme yapacağını vaat etmişti. Şimdi sorsanız tasarruf tedbirleri nedeniyle bunu yapamadığını söyler ama bu şekilde kendi şahsi reklamını yapması tasarruf tedbirlerine aykırı değil mi?" şeklinde tepki gösterdi.