‘Evimiz, parklarımız güzel bir halı sahamız eksik’

Adana'nın Sarıçam ilçesinde TOKİ'nin yaptığı kalıcı deprem konutlarında yaşayan depremzede çocuklar, site içinde tasarlanan parklarda gönüllerince oyun oynuyor. Keyifleri yerinde olan çocuklar, sitelerine halı saha yapılmasını istiyor. TOKİ tarafından deprem bölgesinde yapılan kalıcı konutlar, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kura çekimiyle hak sahibi depremzedeler teslim edildi. Adana'nın Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde yapılan 648 Deprem Kalıcı Konutlarına yerleşen ailelerin çocuklarının yüzleri gülüyor.Parklarının çok güzel olduğunu dile getiren çocuklardan Enes Mut (14), "Oyun parklarımız ve evlerimiz çok güzel Tayyip dede, çok teşekkür ederiz. Sadece halı sahamız eksik. Eğer onu da yaparlarsa mükemmel olacak" derken, Erdoğan Özarslan da (15) "Cumhurbaşkanımız her şeyi düşünmüş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sitemiz çok güzel, çok beğendik. Evlerimizin tasarımı mükemmel. Halı sahamız da olsa çok mutlu oluruz. Tayyip dedemiz bizi kırmaz halı sahamızı yaptırır" diye konuştu. Çocukları oyun parkında yalnız bırakmayan ve evine kavuşan Leyla Utancak (60), "Onların hepsi benim çocuklarım. Kız kardeşimle birlikte yaşıyorum. Yeni yuvamız çok güzel. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok dayanıklı ve çok güzel bir ev yapmış. Çocuklarımız parkta neşe içinde oynuyorlar. Özellikle erkek çocuklar belli bir süre sonra yanlarında getirdiği topla oynarken yere düşüp yaralanıyorlar. Kendileri siteye halı saha yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanımız çocuklarımızın isteğini yerine getireceğine inanıyorum. Çünkü o vatandaşının en iyi şekilde yaşamasını istiyor " dedi.