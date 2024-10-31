‘Güneş tarlası’ vaadiyle vurguna 15 tutuklama

'Enerji tarlası' vaadiyle birçok kentte üretim yerleri ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisi olarak yeniden müşterilere geri ödeneceği vaatlerini gerçekleştirmeyenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i tutuklandı. Kainat Holding A.Ş. nezdinde 'Enerji Tarlası' isimli proje kapsamında, internetteki ilanlarla Türkiye'nin çeşitli illerinde üretim alanlarında güneş enerjisi santralleri kurarak yenilenebilir enerji üretileceği ve üretim alanlarının özel parsellere bölünerek üye olan müşterilere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisi olarak yeniden müşterilere geri ödeneceği vaat edildi. Sisteme dahil olan vatandaşlar, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemlerini gerçekleştirdi.Bazı vatandaşlar iki, üç ay boyunca almış oldukları parseller oranında kira ödemesi alırken bazıları da alamadı. Artan şikâyetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneline benzer hiçbir yapının bulunmadığı tespit edildi. Ocak 2024 itibarıyla Kainat Holding A.Ş. ve bağlı bulunduğu kuruluşlar tarafından yapılmış bir başvurunun dahi bulunmadığı ortaya çıktı. Şirket üzerine güneş enerjisi paneli olmadığı halde varmış gibi parsel kiralayarak sisteme giren kişilerden para tahsil ettiği, MASAK'ın raporuyla parsel satışı ile müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon TL tutarında fark bulunduğu ve söz konusu miktarın suçtan elde edilen gelir olduğu saptandı. Tüm bu tespitlerin ardından geçen çarşamba günü 53 şüpheli ve 24 farklı işyerine operasyonlar düzenlendi, 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.