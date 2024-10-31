‘Hem kanını hem canını bu vatan için feda etti’

TUSAŞ saldırısında kahramanca mücadele eden ve yaralanmasına rağmen kadın teröristi de yaralamayı başaran ancak şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, kızı Duru Erdoğan tarafından eğitim gördüğü Sincan Anadolu Lisesi'ndeki kan bağışı kampanyasına davet edildiği ortaya çıktı. Ankara Sincan İlçe Kaymakamlığı tarafından okullar arasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında Duru Erdoğan'ın okulu Sincan Anadolu Lisesi birinci oldu. Öğrenci ve öğretmenler önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, okulu ziyaret eden Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, başarılarından dolayı tebrik edip, İstanbul'da şehit olan Şeyda Yılmaz adına oluşturulan hatıra ormanının açılışını yaptı. TUSAŞ şehitlerinden Atakan Şahin Erdoğan'ın kızının da kampanyada birinci olan okulun öğrencilerinden olduğunu hatırlatan Kaymakam Kılıç, "Atakan Şahin Erdoğan şehit olmasaydı, bir gün sonra kan bağışı kampanyasına katılacaktı. Ama hem canını hem kanını bu vatan için feda etti. Eşi Pınar Hanım, şehidimizi görmek üzere hastaneye geldiğinde 'Eğer şehit olmasaydı okula kan vermeye gidecekti' dedi. Bu sözü bizi çok duygulandırdı" dedi.