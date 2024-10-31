Ilk kurşun 105 yıl önce atıldı

1919'da Maraş'ta Fransız işgaline karşı ilk kurşunu sıkarak bağımsızlık ateşini yakan Sütçü İmam, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ilham verdi. Maraş'ın Fevzipaşa Mahallesi'nde 1872'de dünyaya gelen Sütçü İmam, Uzunoluk Camii'nde gönüllü imamlık yaparak halk arasında sevilen biri haline geldi. İmamlık yaptığı mescidin altındaki dükkanda süt satan Sütçü İmam, 31 Ekim 1919'da düşmana karşı ilk kurşunu atarak direnişi başlattı. Bu direniş, kısa sürede büyüyerek tüm Anadolu'ya yayıldı. Kutlu direniş, 12 Şubat 1920'de Maraş'ın düşmandan tamamen kurtarılmasıyla sonuçlanırken şehrin adı da Kurtuluş Savaşı destanına altın harflerle yazıldı. Sütçü İmam, gösterdiği fedakarlıkların mükafatı olarak belediyeye odacı olarak alındı.