PKK/KCK operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. PKK gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında olan ve örgütün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 25 şüpheliye yönelik operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/ KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile fotoğrafları bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.