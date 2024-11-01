988 yeni araç İzmir’in hizmetine verildi

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 988 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi. Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, vatandaşın huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelede çağın gerektirdiği her türlü teknik, araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılması gerektiğini belirtti. Elban, İçişleri Bakanlığı, valilik ve İzmirli hayırseverlerin desteğiyle motosiklet, panelvan, minibüs, kamyon, ATV ve SUV sınıfı otomobiller olmak üzere toplam 988 aracın alındığını söyledi. Törende İl Müftüsü Sinan Kazancı dua okudu. AA